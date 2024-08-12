Menemen, Ege'nin en büyük kütüphanesiyle bilgiye erişimi artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Kütüphanesi'nin kaba inşaatının tamamlandığını ve projenin çevre dostu özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

İnovatif ve çevre dostu yaklaşımlar

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Kütüphanesi'nin kaba inşaatının başarıyla tamamlandığını belirtti. 8 bin 500 metrekarelik geniş bir alana inşa edilen kütüphanenin iç mekan düzenlemeleri ve son detayları üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Ağaç koruma ve proje yenileme

Başkan Pehlivan, projenin başlangıç aşamasında ağaç koruma konusuna büyük önem verdiklerini ifade etti. Proje alanında bulunan bir ağacı kesmek yerine, mimarlarla yapılan görüşmeler sonucunda kütüphanenin tasarımı, ağacı da içine alacak şekilde yeniden planlandı. Bu sayede doğa dostu bir yaklaşım benimsenmiş oldu.

Sürdürülebilir enerji ve ekolojik projeler

Ulukent Kütüphanesi’nin enerji ihtiyacı, güneş panelleriyle karşılanacak. Başkan Pehlivan, kütüphanenin çevre dostu özelliklerle donatıldığını ve bu projeyle Menemen’in ve İzmir’in bilgiye erişim altyapısının güçlendirileceğini vurguladı. Proje, sürdürülebilir enerji ve çevre koruma prensiplerine uygun olarak geliştiriliyor.