Malzemeler:

Yapılışı:

Enginarları temizleyin: Enginarları saplarından kesin, dış yapraklarını ayıklayın ve limonlu suda bekletin.

Soğanı ve sarımsakları doğrayın: Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları da ezerek hazırlayın. Odunpazarı’nda parklarda spora büyük ilgi

Enginarları haşlayın: Tencereye bol su koyup içine limon suyu ekleyin. Enginarları bu suda yaklaşık 15 dakika haşlayın, yumuşayana kadar.

Zeytinyağında soğan ve sarımsakları kavurun: Başka bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış enginarları ekleyin: Haşladığınız enginarları suyunu süzdükten sonra doğradığınız soğan ve sarımsakların üzerine ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.

Baharatlayın ve pişirin: Tuz ve karabiberi ekleyin, isteğe göre maydanoz veya dereotunu da ilave edin. Enginarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.