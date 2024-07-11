Ege mutfağından enginar yemeği tarifi
Malzemeler:
- 4 adet taze enginar
- 1 büyük boy soğan
- 2 diş sarımsak
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım su bardağı limon suyu
- Tuz, karabiber
- İsteğe bağlı olarak maydanoz veya dereotu
Yapılışı:
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Enginarları temizleyin: Enginarları saplarından kesin, dış yapraklarını ayıklayın ve limonlu suda bekletin.
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Soğanı ve sarımsakları doğrayın: Soğanı ince ince doğrayın, sarımsakları da ezerek hazırlayın.
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Enginarları haşlayın: Tencereye bol su koyup içine limon suyu ekleyin. Enginarları bu suda yaklaşık 15 dakika haşlayın, yumuşayana kadar.
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Zeytinyağında soğan ve sarımsakları kavurun: Başka bir tencerede zeytinyağını kızdırın. Doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
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Haşlanmış enginarları ekleyin: Haşladığınız enginarları suyunu süzdükten sonra doğradığınız soğan ve sarımsakların üzerine ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
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Baharatlayın ve pişirin: Tuz ve karabiberi ekleyin, isteğe göre maydanoz veya dereotunu da ilave edin. Enginarlar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
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Servis yapın: Ege mutfağına özgü bu lezzetli enginar yemeğini sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Yanında taze ekmekle veya pilavla servis edebilirsiniz.
Bu tarif, sağlıklı ve lezzetli bir Ege yemeği olan enginarı evinizde kolayca hazırlamanızı sağlayacak. Afiyet olsun!