Ege Bölgesi, antik kentler açısından adeta bir cennet. Efes, Afrodisias, Hierapolis gibi ünlü antik kentlerin bulunduğu bölgede, keşfedilmeyi bekleyen birçok önemli antik yerleşim yerleri de var. Bu muazzam kalıntıları ve tarihi zenginlikleri sizin için derledik.

Efes Antik Kent

Efes Antik Kenti, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve M.Ö. 6. yüzyıldan beri varlığını sürdüren önemli bir arkeolojik alanıdır. Artemis Tapınağı ve Celsus Kütüphanesi gibi ünlü yapılarıyla bilinir. Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkenti olarak da büyük önem taşımıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır ve ziyaretçilerine zengin bir tarih ve kültür deneyimi sunar.

Aizanoi – Kütahya

Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum - Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Dönemi'nin en önemli kalıntılarından biridir. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak kabul edilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunlarla çevrili olan tapınağın üstü mermer kirişlerle kaplıdır ve pseudodipteros planındaki tek örnektir. Şehrin kuzeyinde, Aizanoi Antik Kenti'nde bulunan 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatro kompleksi, antik dönemde Aizanoi'den başka hiçbir yerde görülmemiştir.

Aizanoi Antik Kenti ziyaret saatleri

Nisan- Eylül: 08:30- 19:00

Kasım- Mart: 08:00- 17:00

Euromos - Muğla

Antik dönemde Karia bölgesinde yer alan Euromos, Mylasa (bugünkü Milas) şehrinin yaklaşık 13 kilometre güneyinde konumlanmıştır. Kentin tarihçesi hakkında detaylı bilgiler sınırlı olsa da, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Euromos'un en önemli yapılarından biri, yüksek bir platform üzerine inşa edilmiş ve günümüze oldukça iyi korunmuş olan Zeus Lepsynos Tapınağı'dır. Bu tapınak, Karya'nın en büyük Zeus tapınaklarından biridir ve antik dönemde bölgenin dini merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Euromos, ziyaretçilere antik dönemin izlerini taşıyan harabeleri ve özellikle Zeus Tapınağı ile etkileyici bir tarihî atmosfer sunmaktadır.

Euromos Antik Kenti ziyaret saatleri

Haftanın her günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Kaunos - Muğla

Kaunos, Muğla iline bağlı Dalyan beldesi yakınlarında bulunan antik bir kenttir. Antik dönemde Karya bölgesinde yer alan Kaunos, bugünkü Dalyan Nehri'nin karşısında, antik dönemde bir liman kenti olarak önemli bir rol oynamıştır.

Kaunos'un tarihi M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kent, Karya, Likya ve Rodos ile ticari ilişkiler içinde olmuş ve zamanla bu kültürel etkileşimler Kaunos'u zenginleştirmiştir. Özellikle Hellenistik ve Roma dönemlerinde refahını artıran Kaunos, sanat ve mimari açıdan da gelişmiştir.

Kaunos'un önemli yapıları arasında antik tiyatro, agora (pazar yeri), anıtsal mezarlar ve antik liman kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca Dalyan'da bulunan kaya mezarlarıyla da tanınan Kaunos, ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunan önemli bir arkeolojik ve turistik merkezdir.

Kaunos Antik Kenti ziyaret saatleri

Nisan- Eylül: 08:30- 19:30

Ekim- Mart: 08:30- 17:30

Laodikeia - Denizli

Laodikeia, antik dönemde Lidya ve Frigya bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan önemli bir antik kenttir. Günümüzde Denizli iline bağlı olan Laodikeia, Frig Vadisi'nde, Hierapolis ve Colossae (Honaz) antik kentlerine yakın bir konumda bulunmaktadır.

Laodikeia'nın tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kent, Büyük İskender'in ardılı olan Seleukoslar tarafından kurulmuş ve Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Hristiyanlık döneminde de önemini koruyan Laodikeia, St. Paul'ün mektuplarından birinde adı geçen bir şehirdir.

Laodikeia'nın önemli yapıları arasında büyük bir tiyatro, agora (pazar yeri), tapınaklar, hamamlar, caddeler ve su kemerleri bulunmaktadır. Kent, antik dönemdeki zenginliği ve mimari önemiyle bilinmektedir. Ayrıca, Laodikeia'da yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan ve restore edilen yapılar, ziyaretçilere antik dönemin izlerini görmeleri için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Pınara - Muğla

Pınara, antik dönemde Likya bölgesinde yer alan önemli bir antik kenttir. Günümüzde Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Pınara, Ksanthos (Xanthos) ve Tlos gibi diğer Likya kentleriyle birlikte Likya Birliği'nin önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Pınara'nın tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kent, dağınık bir şekilde kurulmuş ve dağınık olarak yerleşim göstermiştir. Pınara, antik dönemde tanrıça Aphrodite'ye adanmış bir tapınağı ile bilinmektedir. Ayrıca, kentte bir tiyatro, agora (pazar yeri), sarnıçlar, mezarlar ve diğer antik yapı kalıntıları bulunmaktadır.

Pınara'nın özellikle Likya'nın zengin kültürel mirasını yansıtan ve doğal güzelliklerle çevrili konumu, ziyaretçiler için tarihi ve arkeolojik önemi olan bir merkezdir. Kent, antik dönemin izlerini ve Likya medeniyetinin özelliklerini görmek isteyenler için önemli bir destinasyondur.

Pınara ören yeri ziyaret saatleri

Nisan- Eylül: 08:30- 19:30

Ekim- Mart: 08:30- 17:30

Pınara ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Sardes - Manisa

Sardes, antik dönemde Lidya krallığının başkenti olarak bilinen önemli bir şehirdir. Günümüzde Manisa iline bağlı Sart (Sartmahmut) kasabası yakınlarında yer almaktadır. Sardes, Lidya krallarının hüküm sürdüğü dönemlerde büyük bir ekonomik ve kültürel merkez haline gelmiştir.

Sardes'in tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Lidya krallarının yönetim merkezi olan Sardes, zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla önemli bir şehir olmuştur. Kent, Lidya döneminde altın madenleriyle de ünlüydü ve bu madenler Lidya ekonomisinin temelini oluşturmuştu.

Sardes Antik Kenti ziyaret saatleri

Nisan Eylül: 08:00- 19:00

Ekim- Mart: 08:00- 17:00

Sardes, antik dönemde önemli yapılarla donatılmıştı. Bu yapılar arasında Artemis Tapınağı, Gymnasium (spor okulu), tiyatro, agora (pazar yeri), sarnıçlar ve krallık sarayı gibi birçok kalıntı bulunmaktadır. Sardes'in arkeolojik kalıntıları, ziyaretçilere Lidya krallığının zengin tarihini ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunmaktadır.