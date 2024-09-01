Uzun bir bekleyişin ardından EGE TV, İzmir'den tüm Türkiye’ye yeniden merhaba dedi!

Şehirlerimizin ve bölgelerimizin medyada ne kadar temsil edildiği, çoğu zaman büyük bir sorun olmuştur. İstanbul merkezli yayınlar, genellikle İstanbul’un gölgesinde kalan diğer şehirlerin seslerini duyurmakta zorlanır.

Ama artık Ege Bölgesi için bu durum değişiyor.

EGE TV, İzmir’in ve Ege’nin hak ettiği şekilde temsil edilmesini sağlayarak, bölgenin sesini ulusal ve uluslararası çapta duyuracak.

EGE TV’nin geri dönüşü, sadece bir televizyon kanalının yeniden yayına başlamasından ibaret değil. Bu, aynı zamanda Ege’nin potansiyelini, kültürel zenginliğini ve yaşadığı sorunları en güçlü şekilde ifade etme şansı.

İzmir’den yayın yapan EGE TV, bölgenin sesi olma misyonuyla tüm televizyon platformlarından HD kalitesinde izlenebilecek. Siyasetten sağlığa, magazinden gezi programlarına kadar geniş bir yelpazede, her izleyiciye hitap edecek içeriklerle ekranlara gelecek.

Bu yeniden doğuşun arkasında ise Karne Medya Grubu’nun dev yatırımı var. İzmir’in medya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüklükte yapılan bu yatırım, sadece Ege TV’yi değil, aynı zamanda Haber Ekspres gazetesi, Radyo Pause ve haberekspres.com.tr'yi de kapsıyor.

Bu dört medya kuruluşunu bir araya getiren Eyüphan Gündoğdu, Ege Bölgesi’ne medya alanında görülmemiş bir güç kazandırdı.

EGE TV’nin yeni stüdyoları, modern altyapısı ve 4 canlı yayın aracı, 4 taşınabilr reji ile aynı anda 8 farklı noktadan canlı yayın yapabilme imkânı sunuyor.

Mobil sahnemizin monte edildiği EGE TV TIR’ı da şu an Fuar’da ve daha sonra tüm Türkiye’yi dolaşacak.

İzmir’den Türkiye’nin her köşesine uzanan bu güçlü medya ağı, İzmir’in sesi olarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak.

Medya dünyasının deneyimli isimleriyle şekillenen bu büyük ekip, EGE TV’nin başarısının teminatı. Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak’ın vizyonu, Genel Müdür Özay Yılmaz’ın yenilikçi çözümleri, Program Müdürü İlkay Kıyak’ın, Haber Müdürü Müslüm Karaaslan’ın yaratıcı dokunuşları ve haberekspres.com.tr’nin başındaki Mutlu Yılmaz’ın dijital medyadaki deneyimi, Radyo Pause’nin genç dinamik imtiyaz sahibi Berennaz Gündoğdu’nun dokunduğu her şeye yansıyan pozitif enerjisi, Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Çınar’ın engin tecrübesi, Gİörsel Yönetmenimiz Serdar Ağır’ın inanılmaz sanatsal dehası bu büyük dönüşümün taşlarını döşüyor. Yayın Grubu Başkanı Ercan Doğu da, tecrübesiyle bu dev medya gemisinin dümeninde yer alarak gençlere ilham veriyor.

Bu dönüşümün bir parçası olmak ve Haber Ekspres ile başlayan bu medya serüvenini EGE TV ile taçlandırmak, benim için büyük bir onur. Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun, Haber Ekspres Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’nin yanı sıra tüm kuruluşların genel sorumluluğunu bana vermesi benim için onur ve gurur kaynağı.

İzmir’in ve Ege’nin en güncel haberlerini, sosyal meselelerini ve halkın isteklerini her yere duyuracak olan bu kanal, İzmir ve Ege’nin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak. Bu şehirde yaşayan herkes, artık sorunlarını EGE TV aracılığıyla duyurabilecek, isteklerini en yüksek makamlara iletebilecek.

İzmir’in kültürel zenginliklerinden, Ege’nin eşsiz doğasına; bu bölgenin sesini yansıtan her şey artık EGE TV ekranlarında hayat bulacak.

İzmir, uzun süredir beklediği bu güçlü sesle, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da yankı uyandıracak. EGE TV’nin ekranları, her saat başı haberlerle, gündeme damgasını vuracak programlarla ve Ege’ye dair her şeyle dolup taşacak. İzleyiciler, bu kanalda kendilerini bulacak, gündelik hayatın koşuşturmacasında bir nefes alacak.

1 Eylül’de start alan bu büyük medya devrimi, İzmir’e, Ege’ye ve Türkiye’ye hayırlı olsun! EGE TV, sadece bir televizyon kanalı değil, Ege'nin ve İzmir’in güçlü sesi olarak artık hep bizimle. Haydi, ekran başında buluşalım!

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