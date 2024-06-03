İki Ege ekibi de gözünü Galatasaray'dan ayrılan iki yıldızı Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na çevirdi.

Göztepe Taylan'ı istiyor

Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı ile ilgilenen Göztepe, 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyes, Hacettepe, Erzurumspor, Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Taylan Antalyalı, Göztepe'nin Süper Lig'deki en önemli hamlelerinden biri olabilir.

Bodrum FK Halil'i hedefinde

Bodrumspor ise Galatasaray'dan ayrılan bir diğer yıldız Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Hatayspor'da kiralık olarak oynayan milli futbolcu için Bodrumspor'un kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Jong Sparta, Feyenoord, Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları da giyen Halil Dervişoğlu, Bodrumspor'un forvet hattına önemli bir katkı sağlayabilir.