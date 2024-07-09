Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde Anadolu ve Rumeli müziğinin eşsiz örnekleri yankılandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bursa Festivali, kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Anadolu müziğinin yeni dönem çalgıları cümbüş ve divane ile bildik ezgileri farklı bir bakış açısıyla, blues, flamenko ve rebetiko gibi müzik türleriyle harmanlayan Duble Salih, Yıldırım Cazibe Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede çalgılarıyla Anadolu ve Rumeli’den birçok ezgiyi, farklı yorumlarıyla dinleyicilere sunan Salih Nazım Peker ve Salih Korkut, tınılarıyla adeta Ege’nin iki yakasını Bursa’da buluşturdu.

Farklı oluşumlarda halk müziğine, deneysel ve yenilikçi yorumlar sunan Duble Salih, Mahpushane Çeşmesi’nin ardından bir dönemin ünlü dizisi Çukur’da yayınlanan Giresun Türküsü’nü de seslendirerek dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Program öncesinde 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması için Bursa'da bulunan Bolivya, Bosna Hersek, Polonya ve İspanya halk dansları ekipleri de sergiledikleri gösterilerle izleyenleri büyüledi.