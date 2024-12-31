2025 yılına girerken Ege Bölgesi’nin en köklü futbol kulüpleri büyük mali sıkıntılarla boğuşuyor. Karşıyaka, Altay ve Denizlispor’un karşılaştığı zorluklar, Türk futbolunun önemli temsilcileri için endişe verici bir tablo oluşturuyor.

Karşıyaka’da FIBA ve mali kriz

Ege’nin en eski kulüplerinden Karşıyaka, 2025 yılına girerken önemli mali sorunlarla karşı karşıya. 1.5 ay başkansız kalan kulüpte, 24 Aralık’taki olağanüstü kongrede yeni bir yönetim oluşturulsa da kulüp hala ciddi vergi borçlarıyla mücadele ediyor. Basketbol şubesinin ana sponsoru kaybedilmesi ve FIBA yaptırımları, kulübün finansal geleceğini tehdit ediyor. Tarihi borç yükü ve geçmiş yönetim hataları, kulübü derin bir mali krize sürüklemiş durumda. Karşıyaka, futbolda olduğu gibi basketbol ve diğer branşlarda da kaynak arayışını sürdürüyor.

Altay: 44 yaşındaki golcü ve 800 milyon TL borç

Süper Lig’den 2022’de düşen ve 2023’te 1. Lig’e de veda eden Altay, son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde. Kulüp, transfer yasağı nedeniyle kadrosuna hiç takviye yapamazken, 44 yaşına basan eski golcüsü Murat Uluç'u bile yeniden sahaya sürmek zorunda kaldı. 800 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunan Altay, şirketleşme ve futbol şubesini devretme girişimlerinden sonuç alamadı. Futbol şubesindeki mali kriz, takımın sportif başarısını da olumsuz etkilerken, FIFA yaptırımları ve 3 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta alt sıralarda yer alan Altay, bu sezon hayati bir mücadele veriyor.

Denizlispor’da amatöre düşme tehdidi

Tarihi başarılarla dolu olan Denizlispor, 2025 yılına amatöre düşme tehlikesiyle giriyor. Süper Lig’den 2021’de düşen yeşil-siyahlılar, 2024’te 2’nci Lig’e de veda etti. Kulüp, son 3 yılda 3 kez küme düşerken, şampiyonluk yaşadığı dönemin gerisinde kaldı. 20 eski yabancı futbolcusunun alacakları nedeniyle FIFA yaptırımlarına uğrayan kulüp, 6 puan silme cezası aldı ve altyapı oyuncularından kurulu kadrosu ile mücadele etmek zorunda kaldı. Yönetimsel krizin de etkisiyle kulüp, toplamda 391 milyon TL borçla yüzleşiyor. Denizlispor, transfer yasağını açabilmek için 140 milyon TL ödeme yapmak zorunda.

Gelecek için belirsizlik

Ege futbolunun önemli temsilcilerinin yaşadığı bu kriz, sadece kulüp içindeki sorunları değil, bölgesel futbolun geleceğini de tehdit ediyor. Karşıyaka, Altay ve Denizlispor’un yaşadığı mali sıkıntılar, Türk futbolunun en köklü kulüplerinin geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor. 2025 yılı, bu kulüpler için zorlu bir mücadele dönemi olabilir.