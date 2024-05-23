Ege, temizliği, güvenliği ve çevreye duyarlılığı ile uluslararası Mavi Bayrak ödülüne sahip birçok plajıyla da gurur duymaktadır. İşte 2024 yılı itibarıyla Ege'de keşfedebileceğiniz mavi bayraklı plajlar:

Muğla:

  • Fethiye:Ölüdeniz Kumburnu Halk Plajı, Belcekız Plajı, Kıdrak Plajı, Göcek İnlice Halk Plajı

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  • Marmaris:İçmeler Plajı, Turunç Halk Plajı, Uzunyalı Halk Plajı, Siteler Plajı

  • Bodrum:Bitez Plajı, Ortakent Yahşi Plajı, Gümbet Halk Plajı, Kumbahçe Halk Plajı, Yalıkavak Tilkicik Koyu

  • Datça:Palamutbükü Plajı, Ovabükü Plajı, Hayıtbükü Plajı

İzmir:

  • Çeşme:Ilıca Plajı, Altınkum Plajı, Çiftlikköy Plajı, Ayayorgi Koyu

  • Dikili:Çandarlı Halk Plajı

  • Karaburun:Mimoza Koyu, Bodrum Koyu

Aydın:

  • Didim:Altınkum Plajı

  • Kuşadası:Kadınlar Denizi, Yılancı Burnu

Balıkesir

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Editör: Nurican ALBAYRAK