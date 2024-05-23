Ege, temizliği, güvenliği ve çevreye duyarlılığı ile uluslararası Mavi Bayrak ödülüne sahip birçok plajıyla da gurur duymaktadır. İşte 2024 yılı itibarıyla Ege'de keşfedebileceğiniz mavi bayraklı plajlar:
Muğla:
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Fethiye:Ölüdeniz Kumburnu Halk Plajı, Belcekız Plajı, Kıdrak Plajı, Göcek İnlice Halk Plajı
- Marmaris:İçmeler Plajı, Turunç Halk Plajı, Uzunyalı Halk Plajı, Siteler Plajı
- Bodrum:Bitez Plajı, Ortakent Yahşi Plajı, Gümbet Halk Plajı, Kumbahçe Halk Plajı, Yalıkavak Tilkicik Koyu
- Datça:Palamutbükü Plajı, Ovabükü Plajı, Hayıtbükü Plajı
İzmir:
- Çeşme:Ilıca Plajı, Altınkum Plajı, Çiftlikköy Plajı, Ayayorgi Koyu
- Dikili:Çandarlı Halk Plajı
- Karaburun:Mimoza Koyu, Bodrum Koyu
Aydın:
- Didim:Altınkum Plajı
- Kuşadası:Kadınlar Denizi, Yılancı Burnu
Balıkesir
- Ayvalık:Sarımsaklı Plajı
Editör: Nurican ALBAYRAK