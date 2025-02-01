Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören MW Phokaia Yelken Şenliği, bu yıl daha da geniş bir katılımla Ege’nin iki yakasında yeniden hayat bulacak. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak şenlik, Türkiye ve Yunanistan’dan yelkencileri bir araya getirerek dostluğu pekiştirecek.

Ege’de yelkenle buluşma

İlk MW Phokaia Yelken Şenliği, 2024 yılında Ege’nin Çeşme, Urla, Çandarlı ve Foça limanlarından çıkarak, Karaburun’da buluşan 45 yat ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bölgenin doğal güzelliklerini ve yelken sporuna uygunluğunu gözler önüne seren şenlik, bu yıl Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan da 10 yelkenli yatı ağırlayacak.

İlk etap Karaburun'da başlayacak

Bu yılki şenliğin ilk etabı 27 Eylül’de Foça’da, ikinci etabı ise 28 Eylül’de Mitillini’de tamamlanacak. Midilli’den gelecek yatlarla Karaburun’da buluşulacak ve ardından tüm yatlar birlikte Foça’ya yelken açacak. Organizasyon kapsamında düzenlenecek plaket töreninin ardından, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası’nın konseriyle müzik ve eğlence dolu anlar yaşanacak.

İki yakanın sanatçıları buluşacak

Foça’da düzenlenecek etkinliklerde, Yunanistan’dan gelecek bir sanatçı ile Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ayhan Sicimoğlu sahne alacak. Müzik ile iki kültürü bir araya getiren bu etkinlik, Ege’nin dostluk rüzgarlarını estirecek.

Turizme büyük katkı

MW Phokaia Yelken Şenliği, bölge turizmine de önemli katkılar sağlayacak. ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm ve sporun barış dili olduğunu vurguladı. "Bu şenlik, iki yakanın insanlarını bir araya getirerek dostluğu pekiştirecek ve kültürel kaynaşmayı sağlayacak. 100’e yakın yelkenli yat, 500 sporcu ile Ege’nin mavi sularında buluşacak" dedi.

Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Marianna Douka, bu iş birliğinin iki yakayı birleştiren muhteşem bir fikir olduğunu belirtti. EAYK Başkanı Ramazan Karakundakoğlu ise "Bu denizin her iki yakasındaki dostların bir araya gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek dostluk mesajları verdi.