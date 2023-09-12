Bu yazımda takip ettiğim bazı takımların şimdiye kadar gösterdikleri performanslarından bahsetmek istiyorum. Lig ve puan sıralamasına göre başlayayım.

Manisa FK

Sezona iyi bir başlangıç yaptı ve şampiyonluğun en büyük favorisi Eyüpspor'un arkasından 2. sırada milli araya girdi. Sadece Keçiörengücü'ne 2 puan bıraktı ve diğerlerinden zaferle ayrıldı. Ancak oynadığı takımlardan Erzurum'un transfer yasağı vardı ve 1 sezondur kadrosunu yenileyemiyordu. Tuzlaspor ise 4 maçından da mağlubiyetle ayrılmış ve üstelik 2 tanesinde fark yemişti. Alınan puanları büyütmemek gerekiyor.

Bandırmaspor

8 puan topladı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Erzurum ile Boluspor gibi takımlar karşısında beklenmedik puan kayıplarından sonra üst üst 2 galibiyet alarak kendini affettirdi. Sırada Göztepe var ve bu karşılaşma asıl gücünü ortaya çıkaracaktır.

Bodrum FK

Ligin ilk 3 haftası tanınmayacak bir haldeydi. Sıradan bir takım görüntüsü verdi. Son maçında, geçen sezonda Play-Off finaline taşıyan oyun anlayışının birdenbire geldiğini gördük. Çok koştu, çok savaştı ve 4-0 kazanmasını bildi. 7 puana ulaştı ama tam rotaya girmişken ara verilmesi elbette üzücü bir durum oldu. Kaldığı yerden yine devam edecektir mutlaka.

Göztepe

Neredeyse sil baştan bir takım yaratıldı. 4 karşılaşmasında da bana hiç ümit vermedi. Ligin daha başlarında olması elbette ümitlerin kaybedilmemesini sağlıyor. Ancak Süper Lige çıktığı son sezonundaki kadrosuyla karşılaştırma yaptığımda çok gerilerde olduğunu görüyorum. Oyunun kaderini değiştirebilecek tek bir oyuncu bile göremedim. Biraz daha beklemek gerekiyor

Altay

Transfer yasaklısı Altay, geçen seneki futbolunun çok gerisinde. Çok koşar ve çok savaşırdı. Şimdi ondan eser kalmamış durumda. Oynadığı futbol hiç iyi değil. Eksiklik çok fazla. 3. Lig'de bile daha iyi oynayan takımlar var. Küme düşme adayları arasında yer alıyor şu an itibarıyla.

Nazilli Belediyespor

Tam bir kaos yaşadı denebilir. ‘Satılacak mı, böyle mi devam edecek?’ derken devir işlemi gerçekleşti. Transfere çok geç başladı. İstediğini değil, bulabildiğini aldı. İşi çok zor derken, 3 maçının 3'ünü de kazanarak herkesi şaşkına çevirdi. İnanılmazı başarıyor, bakalım daha ne kadar başaracak.

Bucaspor 1928

Bucaspor 1928 2. Lig Beyaz Grup'un en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Zaten iyi olan kadrosuna, deneyimli oyuncu takviyesi yaptı ve daha da güçlendi. Ancak sezona kendi sahasında aldığı mağlubiyetle başladı. 2. hafta beraberlikle yetindi. Son hafta 1 attı, 3 aldı. Bu da çıkışa geçileceğinin göstergesi olabilir.

Altınordu

Her geçen yıl daha da geriye giden bir takım. Tesisleriyle ülkemizin en iyilerinden biri. Altyapıya onun kadar değer veren hiçbir kulüp yok. Ama ne yazık ki Türk oyunculara fazla güvenmesi maddi olarak sorunlar yaşamasına sebep verdi. İsteyen çıksaydı hemen devredilecekti ama çıkmadı. Tecrübeli oyuncuların neredeyse hepsiyle vedalaşıldı ve altyapıdan gelen gençlerle yola devam etme kararı alındı. Oynadıkları 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldılar. İşler hiç iyi gitmiyor. Ama daha sezonun başı olması hemen karalar bağlamamamız gerektiği anlamına geliyor.

Denizlispor

Transfer yasaklısı Denizlispor, çok kötü bir süreçten geçiyor. Altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Gelecek için pek bir ümit vermiyor.

Karşıyaka

Karşıyaka'da yönetim değişti ve kollar sıvandı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkıldı ve iyi transferlere imza atıldı. Bunun neticesinde ilk hafta maçında deplasmandan 3-1'lik galibiyetle dönüldü. Bu da liderliği getirdi. Teknik Direktör Ersin Aka daha 1 aya ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Buna rağmen kayıpsız başlamak iyi oldu.