Salata, yaz aylarında özellikle Ege'nin sıcak ikliminde tercih edilen hafif ve ferah bir başlangıç veya yan yemek olarak servis edilir. İşte Ege Börülce Salatası tarifi:
Malzemeler:
- 500 gram taze börülce
- 2-3 dal taze soğan veya yeşil soğan
- 1 büyük domates
- Yarım demet maydanoz
- Yarım limonun suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı:
- Börülceleri yıkayıp uçlarını kesin ve tencereye alın.
- Üzerini geçecek kadar su ekleyip tuz ekleyerek haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika haşlayın, yumuşayana kadar.
- Haşlanan börülceleri süzün ve soğuk su altında iyice yıkayın.
- Soğanları ve domatesi küçük küçük doğrayın.
- Maydanozu ince kıyın.
- Bir salata kasesine haşlanmış börülce, doğranmış soğan, domates ve maydanozu alın.
- Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak sos hazırlayın.
- Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün.
- Salatayı hafifçe karıştırarak sosun her yere eşit şekilde yayılmasını sağlayın.
- Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis yapmadan önce soğumasını sağlayabilirsiniz.
Bu şekilde hazırlanan Ege Börülce Salatası, sağlıklı ve lezzetli bir yaz salatası seçeneğidir. Afiyet olsun!
Editör: Mehrican Candemir