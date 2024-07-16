Salata, yaz aylarında özellikle Ege'nin sıcak ikliminde tercih edilen hafif ve ferah bir başlangıç veya yan yemek olarak servis edilir. İşte Ege Börülce Salatası tarifi:

Malzemeler:

500 gram taze börülce

2-3 dal taze soğan veya yeşil soğan

1 büyük domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Börülceleri yıkayıp uçlarını kesin ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip tuz ekleyerek haşlamaya başlayın. Yaklaşık 15-20 dakika haşlayın, yumuşayana kadar. Haşlanan börülceleri süzün ve soğuk su altında iyice yıkayın. Soğanları ve domatesi küçük küçük doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Bir salata kasesine haşlanmış börülce, doğranmış soğan, domates ve maydanozu alın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, toz şeker, tuz ve karabiberi iyice karıştırarak sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün. Salatayı hafifçe karıştırarak sosun her yere eşit şekilde yayılmasını sağlayın. Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis yapmadan önce soğumasını sağlayabilirsiniz.

Bu şekilde hazırlanan Ege Börülce Salatası, sağlıklı ve lezzetli bir yaz salatası seçeneğidir. Afiyet olsun!