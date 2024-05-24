Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Ege’nin Türküsü” konseri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Gülriz Sururi Sahnesi’nde düzenlenen etkinlik, Konaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Ege’nin sevilen türkülerinin yankılandığı konsere, bölgenin zeybek ve oyunları da eşlik etti.

Seçkin davetliler geceye renk kattı

Konseri izlemeye gelenler arasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kalabalık davetli topluluğu, geceye renk kattı ve türkülerin büyüsüne kapıldı.

Şef Bahar Almaç yönetimindeki Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, “Denizin Dibinde Hatçem”, “Keklik Kondu Kesmeye”, “Ardıçtandır Kuyuların Kovası”, “Osmanımın Mendili”, “Elindedir Bağlama”, “Çökertme”, “Cevizin Yaprağı Dal Arasında” ve “İzmir’in Kavakları” gibi Ege'nin en sevilen türkülerini seslendirerek izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Hem koro hem de solistler, performanslarıyla göz doldurdu. İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin halk oyunları ekibi, koronun söylediği türkülere Ege’nin birbirinden güzel zeybek ve oyunlarıyla eşlik ederek geceye hareket kattı.

Muhteşem final

Yoğun istek üzerine Şef Bahar Almaç, “Kırmızı Buğday” türküsüyle geceye muhteşem bir final yaptı. İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi de halk oyunları eğitmenleriyle birlikte sahneye çıkarak zeybek oynadı ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Mutlu'dan teşekkür

Konserin ardından sahneye çıkarak Şef Bahar Almaç’a çiçek takdim eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. “Çok güzel bir geceydi, müziğe doyduk. En başta sevgili şefimiz Bahar Almaç’a, müzik grubumuza, korist arkadaşlarımıza ve tabii ki İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Konuklarımıza geldikleri için, sizlere de bu harika geceyi bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte korolarımız sayıları artarak sizlerin desteği ile yoluna devam edecek. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi” şeklinde konuştu.