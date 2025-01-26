22-25 Ocak tarihlerinde gerçekleşen fuar, Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) tarafından düzenlenen “Plastik Sektöründe Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” paneli ile plastik sektörü profesyonellerini bir araya getirdi. Panel, yoğun ilgi gördü ve plastik geri dönüşümü konusundaki güncel gelişmeler paylaşıldı. Panelde, TTCP Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Dr. Mevlüt Çetinkaya, C&C Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Danışmanlık Proje Uzmanı Özlem Özan Kesbiç ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gençer, sektörün geleceği ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Geri dönüşümde küresel perspektif

Ege Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Şener Gençer, dünya genelinde yıllık 414 milyon ton plastik üretildiğini ve bunun sadece %9,5’inin geri dönüştürülebildiğini vurguladı. Avrupa Birliği’nde bu oranın %30’a kadar yükseldiğini belirten Gençer, Türkiye’nin geri dönüşümde önemli adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“Plastik atıkları milli servet olarak görmeliyiz”

Gençer, Türkiye’nin atıkların geri dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini belirterek, “Plastikler başta olmak üzere tüm evsel atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüm süreçlerine sokabilirsek, her yıl milyarlarca dolar ithalatını engelleyebiliriz” dedi.

Sektördeki gelişmeler ve Avrupa Birliği yeşil mutabakatı

Gençer, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ilkeleri doğrultusunda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını zorunlu hale getirmesinin, otomotiv ve tekstil sektörlerini etkilediğini aktardı. Otomobillerde kullanılan plastik malzeme oranının giderek arttığını ve Avrupa’ya ihraç edilen her otomobilde geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanılmasının şart haline geldiğini belirtti.

Fidan bağışı ve sürdürülebilirlik adımları

Panel sonrasında, GL Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan tarafından Ege Orman Vakfı’na fidan bağışı sertifikaları takdim edilerek, etkinlik sürdürülebilirlik adına önemli bir adım daha atıldı.