Egepol Hastaneleri, sağlık turizmi alanındaki etkileyici başarısını sürdürerek 2.500'üncü obezite ameliyatını başarıyla tamamladı. Bu önemli kilometre taşı, Egepol’ün obezite tedavisindeki mükemmeliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasta profiline özel kişiselleştirilmiş bakım

Egepol Hastaneleri’nde gerçekleştirilen 2.500’üncü obezite ameliyatı, ünlü işadamı Macdonald’ın tüp mide ameliyatını içerdi. Doç. Dr. Emin Lapsekili ve Doç. Dr. Ümit Alakuş, Macdonald’ın bir yıl içinde 50 kg vermeyi hedeflediğini belirtti. Ameliyat sonrası sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Uluslararası sağlık kalitesinde üst düzey başarı

Egepol Hastaneleri'nin uluslararası sağlık hizmetleri kalitesinde öncü rol oynadığını vurgulayan Egepol Sağlık Grubu Başkanı Dr. Nuri Nasır, hastanelerinin JCI sertifikasına sahip olduğunu ve dünya çapında en üst seviyede sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti. Dr. Nasır, Egepol Hastaneleri'nin, Birleşik Krallık, Kanada ve Arap ülkelerinden hastalar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Turizm lideri olma hedefiyle ilerliyor

Dr. Nasır, sağlık turizminin gelecekteki hedef pazarlarının Kuzey Afrika, Güney Amerika ve ABD olduğunu duyurdu. Bu bölgelerde sağlık hizmetlerine olan talep artışını karşılamak için etkili tanıtım ve işbirlikleri planladıklarını vurguladı. Egepol Hastaneleri, uluslararası alanda daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmayı ve sağlık turizminde lider kuruluşlardan biri olmayı hedefliyor.