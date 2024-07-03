Bu prestijli belgeyi alan Türkiye'deki sayılı hastaneler arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Egepol Hastanesi Kurucu Başhekimi ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, elde edilen bu başarının, her kademedeki Egepol ekibinin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Uluslararası düzeyde takdir

14 ay süren zorlu bir akreditasyon sürecinin ardından elde edilen bu başarı, Egepol International'ın hasta güvenliği, hizmet kalitesi, teknik altyapı ve personel hizmetleri konularında uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtladı. Dr. Nasır, "Bu süreç boyunca hastanemizin her alanı, profesyonel bir ekip tarafından titizlikle değerlendirildi. Hasta güvenliği ve hizmet kalitesi konularında gösterdiğimiz hassasiyetin, uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için büyük bir onur" dedi.