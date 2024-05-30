Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Aydın ve Denizli’den sonra Afyonkarahisar’da yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Afyonkarahisar Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantı öncesinde EGEV Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı makamlarında ziyaret etti.

Toplantıya EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve diğer önemli isimler katıldı.

Toplantıda, Afyonkarahisar ve İzmir arasındaki işbirliği imkanları tarım, hayvancılık ve turizm başlıklarında değerlendirildi. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Afyonkarahisar ve İzmir’in zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeli bu işbirliğinin ne denli değerli olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Küçükkurt, iki şehir arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ortak projeler bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, toplantının Afyonkarahisar’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bölgemizdeki her ilin önemli potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. İlişkilerimizi daha da geliştirerek ortak projelerle bölge ekonomisine katkı sağlayabiliriz” dedi.

Afyonkarahisar’da yapılan EGEV Yönetim Kurulu toplantısı, bölgesel işbirliklerini artırma ve ortak projeler geliştirme konularında önemli adımlar atıldığını gösterdi. Küçükkurt, bu işbirliğinin özellikle tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında büyük fayda sağlayacağını vurguladı.