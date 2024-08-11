Rahmetli Mehmet Niyazoğlu 1935 yılında Trabzon Çaykara da dünyaya geldi, İlkokulu bitirdikten sonra evden kaçarak 1948 yılında İzmir'e geldi.

Rahmetli Mehmet Niyazoğlu 1935 yılında Trabzon Çaykara da dünyaya geldi, İlkokulu bitirdikten sonra evden kaçarak 1948 yılında İzmir sevdası ve diğer hedefleri için maceralı bir hayata atıldı ve tek başına İzmir’e geldi. Rahmetli babası Mehmet Niyazoğlu’nun okumasını isterken o ise şoförlük halleriyle İzmir’i hedef almıştı o yaşlarda ve cebinde 5 parasız 2 gemi yolculuğuyla İzmir’e gelerek Basmane de simsarlıkla ilk işe başladı.

Rahmetli Mehmet Niyazoğlu çocuk yaşlarda kavgacı bileğine kuvvetli ve hedefleri olan bir çocukken değişik işler yaparak kendini İzmir’e kabul ettirdi ve sevdirdi.

İzmir Basmane’de 1949 ile 1950 yılları arasın da simsarlık yaparak “lazoğlu” namıyla ünlendi sevildi. Artık İzmir de hem tanınmaya başladı hem de para kazanmaya başladı rahmetli Mehmet Niyazoğlu. 1963 Yılında ilk büyük hedefini gerçekleştirerek İzotaş’ı kurdu.

Ardından Hakiki Koç Otobüs firmasını kurarak ticari hayatına devam etti, 12 yıl süreyle hac organizasyonlarında karayolu taşımacılığı alanında çok önemli hizmetler verdi. Ege Bölgesinde en çok hac organizasyonuna imza atan firmaydı. Ticari başarılarıyla Ege de ve Türkiye de tanınan ve sevilen sayılan Lazoğlu Mehmet Niyazoğlu artık gazete manşetlerinde “Ege’yi sallayan Karadenizli ” olarak konuşulmaya başlandı.

Bu arada gerek Karadenizliler tarafından gerekse de Ege de herkes tarafından sevilen sayılan biri olarak Rahmetli Mehmet Niyazoğlu, sosyal yaşamda da önce Çaykaralılara, hemşerilerine ve tanıyan tanımayan herkese el atmış biri olarak Ege Karadenizliler Federasyonu başkanı oldu güzel işler yaparak iz bıraktı. Özellikle Ege de yaşayan Karadenizlilerin birlik beraberlik içinde olmalarını daha başarılı ve güçlü olmalarını isterdi.

Belki şu an aramızda olmamasına rağmen yeri gelip de anıldığı zaman herkesin yürekten “Allah rahmet eylesin “demeleri yaptıklarının eseridir. Aslında Lazoğlu Mehmet Niyazoğlu Ege de çocuk yaştan itibaren Karadenizlinin ne kadar doğru dürüst ve çalışkan olduğunu da göstermiştir.

Yaşamı boyunca yaptıkları asla unutulmayacak rahmetli Mehmet Niyazoğlu sonrasın da, İzmir de Karadeniz Dernekleri ve Karadenizliler birlik beraberlik konusunda, Niyazoğlu dönemlerinde ki o büyük rüzgarları estiremiyorlar, hatta bir araya bile pek gelemiyorlar.

Bir sohbetimiz de rahmetli Mehmet Niyazoğlu’un en yakın arkadaşı olan Yusuf Lider “ondan sonra sosyal yaşamda çok büyük fakurluk yaşıyorum “demişti.

Yeri doldurulamayacak olan çaykara dan kaçarak çocuk yaşlar da İzmir’e gelen ve burada kendini sevdiren yaptığı işlerle insanların gönlünde hala ölmeyen örnek insan Rahmetli Mehmet Niyazoğlu’nu kısaca yazmak istedim, ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun Güzel İnsan!

Son olarak yaşadığı sürece çocuk yaşta geldiği İzmir’de dokunmadığı insan kalmayan Rahmetli Mehmet Niyazoğlu adı neden İzmir de bir sokakta, bir caddede yaşatılmasın ki?