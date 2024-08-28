Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türk Ordusu’nun 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Atatürk'ten alıntılar

Yelkenbiçer, mesajında şunları belirtti: “Türk Milleti, bu büyük zaferle bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih yazan mücadelesi, bizlere yarınlara umut ve güç vermektedir. Atatürk’ün ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.’ sözleri, EGİAD olarak tüm çalışmalarımızın temel ilkesidir.”

"Türkiye'yi en ileri noktaya taşıyacağız"

Genç iş insanlarının, Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve güçlendirmek adına büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yelkenbiçer, “Kalkınma yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için gayret göstereceğiz. Büyük Türk Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.