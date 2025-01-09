Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ekonomik projelerin yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Bu kez EGİAD, EGİAD Ortaokulu'na yeni bir spor salonu inşa ederek eğitim ve spor alanında önemli bir adım attı.

EGİAD ortaokulu spor salonu açıldı

EGİAD, 2004 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na devrettiği EGİAD Ortaokulu’na, yeni bir spor salonu kazandırdı. 768 m² kapalı alana sahip olan spor salonu, okulun voleybol takımı için önemli bir altyapı oluşturuyor. Özellikle okulun başarılı kız voleybol takımının, spor salonu eksikliği nedeniyle yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran EGİAD, bu yatırımla önemli bir ihtiyacı gidermiş oldu.

Proje hakkında detaylar

Çelik taşıyıcı prefabrik sistemle inşa edilen spor salonu, 100 kişilik tribün kapasitesine sahip ve tavan yüksekliği 10 metre. 17 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilen spor salonu, hem okulun mevcut öğrencilerine hem de ulusal başarılar elde eden voleybol takımlarına hizmet verecek.

EGİAD’ın sosyal sorumluluk vizyonu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yeni spor salonunun açılışını duyurarak, EGİAD’ın sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti. Yelkenbiçer, “Atamızın ‘Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.’ sözünü ilke edinerek, spor ve eğitimi bir arada sunan bu projeyi hayata geçirdik. Voleybol takımımızın ulusal başarıları, bu gençlere verdiğimiz desteğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu salonun, EGİAD Ortaokulu öğrencilerinin ve sporcularının gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Geleceğe yatırım

EGİAD, Ortaokulunun spor altyapısını güçlendirerek, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası başarılarına katkı sağlamayı hedefliyor. Yelkenbiçer, okulun voleybol takımının gelecek yıllarda uluslararası arenada da büyük başarılar elde edeceğine inandığını vurguladı.