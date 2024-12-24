Uzun yıllardır hem lansman toplantılarını hem de genel kurullarını takip ederim. Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) İzmir ve Türkiye için varlığı önemlidir.

Bu nedenle geçmişe dönük bir yolculuk yaptım. Tazelediğim bilgilerimi sizlerle de paylaşmak istedim.

Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Hepsi birbirinden değerli başkanlar ve yönetimler.

1990-1992 yılları arasında Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Şenocak ile başlamış, Yılmaz Men, Alpan Veryeri, Cüneyt Karagülle, Uğur Barkan, Bülent Akgerman, Ziya Beşe, Fatih Dalan, E. Cemal Elmasoğlu, Temel Aycan Şen, Seda Kaya, Aydın Buğra İlter, Mustafa Aslan ve Alp Avni Yelkenbiçer gibi başkanların yönetiminde yol almış EGİAD’ın, bugüne dek yaptığı başarılı çalışmalar gerçekten de alkışı hak ediyor. Her dönemde yenilikçi ve atılımcı hamlelere imza atmışlar.

20 Aralık Salı günü de 18. Dönem Aday Yönetim Takımı’nın tanıtıldığı ve projelerinin anlatıldığı basın toplantısındaydım.

Daha önceki yönetimlerden de tanıdığım başkan adayı Kaan Özhelvacı ile ilk kez tanışıp, sohbet ettim.

“İlk intiba çok önemlidir” derler.

Samimi, güler yüzlü, içten ve en önemlisi mütevazılığı dikkatimi çekti.

Bu özelliklere sahip birisi ile irtibat kurmak, konuşabilmek daha kolaydır.

Toplantıyı, aday yönetim kurulu ile yapacaklarını, projelerini anlatarak başlattı.

Konuşmasında dikkat çeken başlıklar; 12 yıldır üyesi olduğu EGİAD’a vefa borcu olduğunu söylemesi ve daha fazla sorumluluk almaları gerektiğinin altını çizmesiydi.

Toplantının önemli bölümlerini şöyle aktarabilirim;

Yönetimiyle birlikte sanki başka bir aday da varmış gibi hareket ettiklerini ve bu nedenle son derece ciddi şekilde üç aydır çalıştıklarını anlatan başkan adayı Özhelvacı, günümüzü ve gelecekteki koşulları değerlendirirken, ülkenin ekonomik ve sosyal olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. EGİAD olarak farklı bir yaklaşım sergilemeleri ve daha fazla sorumluluk almaları gerektiğinin altını çizen Özhelvacı sözlerini şöyle sürdürdü; “Bölgemiz içinde yalnız bizim ve en iyi şekilde yapabileceğimiz görevler ile işler de var. Bize özgü bu süreçleri daha isabetli ve etkili kullanmalıyız ki toplumumuzun ihtiyaç duyduğu umudu yaratabilelim ve yarınla ilgili kötümserliği yıkabilecek adımlar atalım. Yeni dönemde 66 proje ile yola çıkacağız. Yönetim kurulumuzun çatısı altında, EGİAD Melekleri İcra Kurulu ve Yayın İcra Kurulumuz var. Ayrıca Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm Teknoloji ve Girişimcilik, Sanayi ve sürdürülebilirlik, İş Geliştirme, Sosyal İlişkiler, Toplum, Sanat ve Spor Komisyonlarımız da olacak”

Başkan adayı Özhelvacı konuşmasını tamamladıktan sonra aday yönetim kurulu üyelerini yanına davet ederek tek tek tanıttı.

Enerjileri ve heyecanları gözlerinden okunan Aday 13 asil 13 yedek yönetimin yanında, Aday 6 Melek İcra Kurulu, Aday 8 Yayın İcra Kurulu ekibiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sloganları da son derece çarpıcıydı, “EGİAD Sayesinde”

Haydi bakalım gençler, yolunuz açık olsun.

Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor.