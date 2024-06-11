Egi̇ad Toplantısında Türkiye'nin Geleceği Ele Alındı

EGİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Garanti BBVA Yatırım Baş Ekonomisti Nihan Ziya Erdem ve Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven'in katılımıyla, küresel ekonomi ve Türkiye'nin geleceği masaya yatırıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, toplantının önemine vurgu yaparak, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Pandemi, ekonomik kriz, ve deprem felaketi gibi zorlukların ele alındığı toplantıda, küresel dengelerin yeniden şekillendiği ve Türkiye'nin stratejik konumunu avantaja çevirmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel ekonomideki değişimler

Kaan Özhelvacı, 15-20 yılda üretim ve ticaretin Doğu'ya doğru kaydığını, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel ekonomideki rolünün güçlendiğini ifade etti. Jeopolitik belirsizliklerin dünya ekonomisini etkilediğini söyleyen Özhelvacı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirtti. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarını paylaşan Özhelvacı, yüksek enflasyon ve kur baskısının rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dijital dönüşüm

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında krizleri iyi yönetmek ve fırsatları değerlendirmek gerektiğini belirtti. Dijital dönüşüme vurgu yaparak, teknoloji yatırımlarına ağırlık verilmesi ve gençlerin bu alanda eğitilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümle toplumsal değişimi gerçekleştirerek büyük bir sıçrama yapabileceğini vurguladı.