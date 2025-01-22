EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği’nde yeni dönem resmen başladı. Başkanlık görevi, düzenlenen törenle Alp Avni Yelkenbiçer’den Kaan Özhelvacı’ya devredildi.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda 18. Dönem Başkanı seçilen M. Kaan Özhelvacı, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Eski Başkan Alp Avni Yelkenbiçer, görevi devrederken derneğin gelişimine katkı sağlayanlara plaketler verildi. Törenin ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni dönem görev dağılımı da yapıldı.

Geleceğe ortak adımlar

Devir teslim töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, derneğe emek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi. EGİAD ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Alp Avni Yelkenbiçer, yeni Yönetim Kurulu'na her zaman destek olacağını belirtti.

Girişimcilik ruhu EGİAD’da

Yeni Başkan M. Kaan Özhelvacı ise EGİAD'ın yenilikçi vizyonunu daha ileriye taşıyacak projelerle ekonomik ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Özhelvacı, derneğin genç ve girişimci üyeleriyle sürdürülebilir kalkınma adına önemli adımlar atmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Yeni yönetim görev dağılımı

Yönetim Kurulu Başkanlığı: Muhlis Kaan Özhelvacı

Başkan Vekilleri: Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, İlker Erdiliballı, Yağmur Yarol

Sekreter: Cem Elmasoğlu

Sekreter Yardımcısı: Burak Güngör

Sayman: Açelya Baç Uçar

Sayman Yardımcısı: Mustafa Güres

Yönetim Kurulu Üyeleri: Elif Kâya, Hakan Barbak, Rahmi Özışık, Yaman Duman, Alp Çandarlı, Aslı Güven Şahin, Yağız Serter, Alp Atay, Efe Saygılı, Hasan Güler, Hüseyin Kadıoğlu, Nail Özkardeş, Özlem Talak Kara, Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Simge Bilir Kurt