Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 2025 yılına dair önemli ekonomik beklentilerini paylaştı. EGİAD’ın 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Türkiye ekonomisinin yeni reformlarla şekilleneceği bu dönemin, dayanışma ve dönüşüm açısından kritik olacağını vurguladı.

2025 dönüşüm yılı

1990 yılından bu yana iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alan EGİAD, 2025 yılına dair umutlu mesajlar veriyor. EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, 800’ü aşkın üyesi ve 110.000’den fazla istihdam sağladıkları şirketler ile bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını hatırlatarak, iş dünyasında dayanışma ve dönüşümün önemini vurguladı. Özhelvacı, Türkiye ekonomisinin reformlar, küresel dönüşüm süreçleri ve yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar

2025 yılında Türkiye ekonomisinin temel gündem maddelerinden birinin enflasyon ve büyüme hedeflerinin sürdürülebilirliği olacağını ifade eden Özhelvacı, reformların ve yapısal dönüşümlerin önemine dikkat çekti. Enerji ve tarım-gıda sektörlerinde yapılacak reformların enflasyonu kalıcı olarak düşürmede kilit rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarının 2025 yılına yansıyacağını söyledi.

Yeşil ve dijital dönüşüm kaçınılmaz

Avrupa Birliği'nin 2026 yılında yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) sebebiyle 2025'in, Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak için önemli bir hazırlık yılı olduğunu belirten Özhelvacı, yeşil ve dijital dönüşümün artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu dönüşüm sürecinde yapılacak yatırımların, Türk sanayisine küresel düzeyde önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Ekonomik istikrar için kritik adımlar

Özhelvacı, 2025 yılına dair ekonomik riskler arasında enflasyon, büyüme dengesinin korunması, cari açık artışı ve kur baskılarına dikkat çekti. Düşük büyüme nedeniyle istihdam yaratma kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade ederek, bu risklerin yönetiminde hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisi ilkelerine uygun politikaların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin ve vergi adaletinin sağlanmasının, ekonomik istikrar için kritik olduğunu belirtti.

EGİAD olarak 2025 yılında da iş dünyasına rehberlik etmeye devam edeceklerini belirten Özhelvacı, "2025 yılı, ekonomik istikrarın temellerinin atıldığı bir geçiş dönemi olacak. Toplumsal dayanışma ve kararlılıkla, Türkiye ekonomisinin dönüşüm sürecinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.