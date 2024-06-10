EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen "EGİAD Yaza Merhaba" etkinliği 7 Haziran’da Dalyan Yengeç Restoran’da 100’ün üzerinde üyenin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe EGİAD üyeleri aileleriyle birlikte katıldı. Coşkuyla gerçekleşen organizasyonda yaz mevsimi neşe ve heyecanla karşılandı. Etkinlik, üyeler arasında sosyal bağların güçlendirilmesine ve yeni tanışıklıkların kurulmasına da olanak sağladı. Yemek eşliğinde geçen bu özel gecede, EGİAD üyeleri yazın gelişini coşkuyla kutlayarak, birlik ve beraberliklerini pekiştirdiler. Bu tür etkinlikler sayesinde dernek üyeleri arasında dayanışma ve iletişimin arttırıldığı belirtilerek, iş dünyasında güçlü ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Muhabir: Mesut Varlık