Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), genç yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) iş birliğinde başlatılan “Liderlik Akademisi Programı”, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler için özel olarak tasarlandı.

Geleceğin liderlerine hibrit eğitim imkanı

EGİAD’ın, genç yöneticilerin liderlik donanımlarını artırmak amacıyla düzenlediği Liderlik Akademisi Programı, iş dünyasında büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı. Program, katılımcıların kriz yönetimi, stratejik karar verme, insan yönetimi ve kurumsallaşma konularında yetkinlik kazanmalarını hedefliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) ile iş birliği içinde yürütülen bu akademi eğitimi, 15 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında 50 saatlik bir süreçte gerçekleştirilecek. Eğitim, online teorik dersler ve yüz yüze pratik/vaka analizleri ile hibrit bir formatta sunulacak.

Programın içeriği ve katkıları

Liderlik Akademisi Programı, üst düzey yöneticiler ve şirket sahipleri için tasarlanan bir Mikro MBA Programı olarak dikkat çekiyor. 20’ye yakın iş insanının katıldığı eğitim programında; Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik, Kurumsal Finans, Yöneticiler için Ekonomi, İşletme Hukuku, Stratejik Pazarlama ve Yönetsel Karar Verme gibi başlıklar ele alınacak.

EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ürper, açılış konuşmasında bu eğitimle birlikte şirketlerin verimliliğinde ciddi artışlar sağlanabileceğine dikkat çekti. Ürper, “EGİAD Liderlik Akademisi ile şirketlerin geleceğe hazır, bilinçli ve etkili liderler yetiştirmesini amaçlıyoruz” dedi. Ayrıca, farklı kuşaklardaki EGİAD üyelerinin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasının da programın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

DESEM’den özel katkılar

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdürü Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, DESEM’in bu tür programlarla Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde önemli bir eğitim merkezi olarak konumlandığını vurguladı. DESEM Executive Mikro MBA Programı’nın işletme sahiplerine ve üst düzey yöneticilere yönelik, küresel gerçekler doğrultusunda gerekli işletme becerilerini kazandırmayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Eriş, programın 50 saatlik hibrit bir sertifikalı eğitim olduğunun altını çizdi.

EGİAD’ın liderlik vizyonu

EGİAD, Liderlik Akademisi Programı ile günümüz iş dünyasında etkin liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Arda Ürper, “İyi bir lider, şirketinin rotasını belirleyen, çalışanlarını motive eden ve değişen iş dünyasında rehberlik eden kişidir” diyerek, programın bu vizyon doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. EGİAD’ın bu projesi, yeni nesil bilinçli yöneticiler yetiştirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.