2024 yılı, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin küresel ajandada öne çıktığı, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ihtiyacının belirginleştiği bir yıl olarak geride kaldı. Bu dinamiklerin ışığında, Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), EGİAD ev sahipliğinde ‘2025 Dünya ve Türkiye Görünümü Toplantısı’nı düzenledi. Etkinliğe, EGİFED'e bağlı derneklerin yönetim kurulu başkanları, EGİFED Danışma Kurulu Başkanı, EGİAD delegeleri ve İstanbul Ekonomik Araştırma Yönetici Ortağı Can Selçuki katıldı.

Küresel ve ulusal ekonomi masaya yatırıldı

Toplantıda, 2024 yılı boyunca küresel ekonomi politikalarının iş dünyasına etkileri ve 2025 yılına yönelik beklentiler değerlendirildi. ABD başkanlık seçimleri, Avrupa Birliği'nin enerji krizine karşı aldığı önlemler, Çin'in Ortadoğu’daki ekonomik nüfuzunu artırma stratejisi ve Rusya-Ukrayna savaşının süregelen etkileri ele alınan başlıca konular arasındaydı. Türkiye’nin ekonomik görünümü ve 2025 yılı beklentileri de geniş çapta tartışıldı.

"Çok kutuplu dünya düzeni pekişiyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, 2025 yılına doğru ilerlerken küresel güç dengelerinin önemli değişimlere sahne olacağını vurguladı. İlter, ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin küresel politikaları etkileyebileceğini, Avrupa Birliği'nin korumacı ekonomik politikalar benimsediğini, Çin'in ise Ortadoğu’daki etkinliğini artırma hedefinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin sürmeye devam edeceğini ve dünya düzeninin daha karmaşık bir hal alacağını belirtti.

Küresel ekonomide zorlu bir süreç

Aydın Buğra İlter, 2025 yılına yaklaşırken küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporlarına göre, dünya genelinde ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalmaya devam edeceğini vurguladı. Özellikle Türkiye’nin yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ettiğini ve 2025 yılına dair büyüme beklentilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Üçüz dönüşüm: Yeşil, dijital ve toplumsal

EGİFED Başkanı İlter, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sürdürülebilirliği için yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm alanlarına yatırım yapılmasının kritik olduğunu belirtti. Bu alanlarda yapılacak stratejik yatırımların, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını ve uzun vadeli kalkınmayı destekleyeceğini vurguladı.

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİFED olarak iş dünyasında dayanışmanın ve stratejik planlamanın önemine dikkat çekti. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun başarılarını hatırlatan İlter, genç iş insanlarına bilime ve bilgiye dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri çağrısında bulundu.