EGİFED ve EGİAD işbirliğiyle düzenlenen "Global Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisinde Son Durum" başlıklı seminer, genç iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sürdürülebilir büyüme modelinin önemine vurgu

Dr. Tolga Uysal’ın konuşmacı olduğu etkinlik, EGİFED’e üye derneklerin temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıya, Akhisar, Balıkesir, Bandırma, Denizli, İzmir, Manisa ve Nazilli'den genç iş insanları katıldı. EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, açılış konuşmasında enflasyonun iş dünyası üzerindeki baskısını vurgulayarak sürdürülebilir büyüme modeli ihtiyacını dile getirdi. İlter, katma değere dayalı üretim ve ihracatın önemine dikkat çekti. Satın alım gücünün düştüğünü belirten İlter "Piyasa ahlakı zedelendi. Enflasyon yüzde 10’a inmeden rahatlama olmaz. Vergi tabanı genişletilmeli ve ekonomik çalışmalar veri ve bilgiye dayalı olmalı" dedi.

Dünya gündemindeki gelişmelerin piyasaya etkisi değerlendirildi

Dr. Tolga Uysal, dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı sunumda, FED’in Eylül ayında faiz indirimi sinyali verdiğini belirtti. Uysal, ABD'deki Trump'a suikast girişimi ve Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesinin piyasalara etkisini değerlendirdi. Ayrıca, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa büyümesine olan olumsuz etkilerini ele aldı. Uysal, "Trump’ın oy oranı suikast sonrası arttı, ancak Biden’ın çekilmesi ve Harris’in aday olması durumu değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Eylül ayı kritik

Türkiye’nin büyüme tahminlerinin 2024 için yüzde 3,6, 2025 için ise yüzde 2,7 olduğunu belirten Uysal, TÜFE oranlarının Mayıs ve Haziran aylarında düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. Eylül ayındaki enflasyon rakamlarının ise kritik bir gösterge olacağını vurguladı.

Türkiye’de dezenflasyonun yılın ikinci yarısında başlaması öngörülüyor. Merkez Bankası tahminlerine göre 2024 sonu enflasyon yüzde 38, 2025 sonu yüzde 14 ve 2026 sonu yüzde 9 olacak.