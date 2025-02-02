Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ve beraberindeki heyet, İzmir İtalyan Konsolosu Daniele Bianchi’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, İzmir ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve EGİKAD üyelerinin İtalya pazarına dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Vize kolaylığı ve ortak projeler için destek

Şahika Aşkıner, EGİKAD olarak 2025 yılında İtalya’daki Girişimci Kadın Derneklerini ve Ticaret Odalarını ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti. Bu hedef doğrultusunda İzmir İtalya Konsolosu Bianchi, EGİKAD üyelerine ticari seyahatlerde Schengen vizesi desteği verebileceğini ve ortak projelere katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kadınların güçlendirilmesi hedefiyle 15 yıldır adımlar atılıyor

Aşkıner, derneğin 15 yıllık geçmişinde kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti. EGİKAD, bölgedeki kadın liderleri bir araya getirerek, iş dünyasında başarılı projelere imza atmayı sürdürüyor.