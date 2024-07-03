EGİKAD üyeleri, Konak Best Western Oteli'nde gerçekleşen buluşmada, Dr. Feray Saraçoğlu'nun "Kadın’a Dair" sunumunu dinledi. Sunumda, kadının toplumsal konumundaki değişim ve modern feminizmin önemine vurgu yapıldı. Yoga, Nefes Terapisi ve Mindfullness eğitmeni Fidan Erdoğan Duman ise katılımcılara nefes terapisi uyguladı, iş hayatında stresle baş etme yöntemlerini aktardı.

EGİKAD Üye Buluşması'nda, EGİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feray Saraçoğlu, kadının toplumsal algısı üzerine tarihsel bir perspektif sunarken, Simone de Beauvoir'un etkilerini ve kadının eğitimle güçlenmesi gerekliliğini vurguladı.

Fidan Erdoğan Duman, Hindistan deneyimleriyle kazandığı bilgileri paylaşarak, iş hayatında stresle baş etmenin yollarını EGİKAD üyelerine pratik bir şekilde aktardı. Nefes terapisi ve Mindfullness'in sağladığı faydalar üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Duman, ayrıca kendi girişimlerini tanıttı: PRANADEM (Nefes Kolyeleri) ve MAMAPED (Patentli Bebek Mama Sandalyesi), iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlarla kadınların güçlenmesine katkı sağlıyor. EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, buluşmalarda üyelerin birbirlerinin farklı yeteneklerini keşfettiğini ve bu sayede öğrenme ve öğretme fırsatları yarattıklarını belirtti.