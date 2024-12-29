Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), yeni yıl kutlamasını İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde bulunan La Fourmi’de düzenlediği yemekle gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, canlı müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirerek 2024 yılını uğurladı.

“Zor bir yılı geride bırakıyoruz”

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, etkinlikte yaptığı konuşmada, ekonomik anlamda oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Başkan Aşkıner, “Her şeye rağmen sağlıklı bir yılı tamamlamak kutlanacak bir değer. Ancak, 2025 yılının çalışanlar ve işverenler için daha da zorlu geçeceği bir gerçek,” ifadelerini kullandı.