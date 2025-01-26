Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, özellikle aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu gibi mazeretlere dayalı yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin büyük mağduriyetler yaşadığını vurguladı. Miran, bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, tüm öğretmenlerin mazeretlerine uygun olarak tercih ettikleri il ve ilçe emrine atanmasını talep etti.

Miran, eğitimde eşitlik ilkesine dikkat çekerek, aynı hukuki statüye tabi olan öğretmenler arasında ayrım yapılmasının çalışma barışını bozduğunu belirtti. Öğretmenlerin, aile birliği ve sağlık gibi mazeretlere dayalı atama taleplerinin, sadece belirli gruplara değil, tüm öğretmenlere eşit bir şekilde yapılması gerektiğini savundu.

"Bakanlık atama sürecinde ayrım yapmamalı"

Eğitim Bir Sen Başkanı, MEB’in 2025 yılı yarıyıl dönemi mazeretli yer değişikliği sonuçlarına değinerek, asker ve emniyet mensubu eşlerine yapılan atamaların ardından, aynı mazeretleri taşıyan diğer öğretmenlerin atamalarının yapılmamasını eleştirdi. Miran, hukuki statülerinin aynı olmasına rağmen, bu öğretmenlerin taleplerinin göz ardı edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Miran, il içi yer değişikliği işlemlerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için valiliklere yetki devri yapılması gerektiğine de dikkat çekti. Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda, öğretmenlerin mazeretleri ve coğrafi mesafeleri göz önünde bulundurularak il içi yer değişikliklerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Eğitim Bir Sen Başkanı, mazerete dayalı yer değişikliği işlemlerinin iller arası ve il içi olarak ayrı ayrı yapılması gerektiğini ve il içi yer değişikliklerinde sıra uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Bu değişikliklerin eğitimdeki eşitlik ilkesini güçlendireceğini ve öğretmenlerin daha adil bir şekilde yer değişikliği yapmalarını sağlayacağını söyledi.