Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Eğitim Müfettişi Mehmet Ali Karaıslı evinde ölü bulundu. İl Milli Eğitim Lojmanları B Blok’ta yalnız yaşayan Karaıslı’nın cansız bedeni, kızı tarafından evinde keşfedildi.

Kızı tarafından bulundu

Olayın ayrıntılarına göre, yalnız yaşayan Mehmet Ali Karaıslı’nın kızı babasının evine geldiğinde, Karaıslı’yı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren kızı, sağlık ve polis ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Karaıslı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli inceleme başlatıldı

Mehmet Ali Karaıslı’nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ölümün kesin sebebinin belirlenmesi için detaylı bir otopsi yapılacak.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.-