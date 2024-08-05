Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi çerçevesinde uygulanan etkinliklerin çocukların güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

ÇEDES Projesi ve güvenlik endişeleri

Candemir, ÇEDES protokolünde belirtilen etkinliklerin okul dışı alanlarda gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Sokaklar, camiler ve türbeler gibi yerlerde yapılan bu etkinliklerin çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Candemir, "Çocuklar okul dışına çıkarıldığında başlarına ne geleceğini bilemezsiniz. Etkinliklerin yapıldığı yerlerde çocuklara nasıl davranıldığını ve çalışma koşullarını kontrol edemiyoruz. Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

Uygulamaların içeriği ve pedagojik eğitim eksikliği

Candemir, ÇEDES projesi kapsamında dini eğitimler veren kişilerin eğitim formasyonundan yoksun olduğunu ve bu durumun çocuklar için olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca, AKP ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirli bir dini mezhebi çocuklara dayatma amacı güttüğünü savundu.

Velilere uyarı: Dikkatli olun

ÇEDES projelerinin gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve velilerin iznine tabi olduğunu belirten Candemir, velilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Velilerin, çocuklarının okul dışı etkinliklere katılmasını istemediklerinde, okul müdürlüklerine dilekçe vererek bunu resmi olarak bildirmeleri gerektiğini söyledi. "Veliler çocuklarının eğitim süreçlerine aktif olarak katılmalı ve okullardan gelen bilgilendirme yazılarını dikkatlice okumalıdır" diye ekledi.

Eğitim Sen’in talepleri

Candemir, velilerin çocuklarının eğitiminde daha bilinçli olmalarını ve bu tür projeler hakkında bilgi sahibi olmalarını önerdi. Eğitim Sen, çocukların sadece okul içindeki eğitimle sınırlı kalmasını ve okul dışı etkinliklere katılım konusunda velilerin onayını kesin bir şekilde sağlamalarını talep ediyor.

Bu eleştiriler, ÇEDES projesinin uygulama şekli ve çocukların güvenliği konusundaki endişeleri gözler önüne seriyor. Veliler ve eğitimciler, bu konuda daha dikkatli ve bilinçli olmaya çağrılıyor.