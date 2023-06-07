Geleceğin sanayicileri ALOSBİ’de yetişiyor

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Saniye Bölgesinde (ALOSBİ) örnek proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin sanayicilerini yetiştiriyor. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Sanayi çarkları teknolojinin, rekabet ise teknolojik gelişmeleri üretecek nitelikli insanların bilimsel çalışmaları etrafında dönüyor. Bu konuda gençlere güvenimiz tam” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile ALOSBİ iş birliğinde hayata geçirilen proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’de sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli ara eleman ihtiyacına çare olacak. ALOSBİ İdari Binasında, ALOSBİ Bölge Müdürü M. Banu Benek, TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşegül Akpak Alaca, Meslek Lisesi Koordinatörü Kazım Sayın ve öğrencilerin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin kalifiye ara eleman olduğuna dikkat çekti. Tezcan "Altyapısı, lojistik konumu ve yapmış olduğu yatırımlar ile yerli-yabancı sanayicilerin, ilgi odağı olan ve hızla gelişen ALOSBİ’de bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk ve okulumuzu açtık” dedi.

Okulu açmadan önce yurtdışındaki meslek liselerinde incelemelerde bulunduklarını, özellikle bir proje okulu olarak Türkiye'deki diğer OSB'lere örnek bir eğitim yuvası olması için MilliEğitim Bakanlığı ve TOBB ile birlikte çalışma yürüttüklerini söyleyen Tezcan "Modern bir köy enstitüsü hayata geçirdik. Proje okulu olmamız nedeniyle de elimiz güçlendi ve Türkiye'nin alanında en iyi eğitimcilerini bir araya getirdik" diye konuştu.

“SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI”

Tezcan, eğitim-öğretim hayatına 2022 Eylül ayında başlayan TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Anadolu Teknik Programı kapsamında elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon ve kimya teknolojisi alanlarında 90 öğrenciye mesleki eğitim verildiğine dikkat çekerek “İleride sektörün ihtiyacı kapsamında yeni alanlar da açacağız. Son teknolojiyle donatılmış okulumuzda 24 dersliğin yanı sıra atölyeler, laboratuarlar, çok amaçlı salon, hobi salonları, kapalı spor salonu, halı saha ve sportif aktiviteler için açık alanlara da yer verdik. Okulumuzun içerisinde dörder kişilik odalar halinde dizayn edilmiş, 88 kız, 112 erkek kapasiteli pansiyonumuz bulunuyor. Kantin, yemekhane, kütüphane ve etüt salonlarımızı da öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Sorgulayan, düşünen, eleştiren, ileriyi bugünden gören, tasarlayan, Atatürk ilkelerine bağlı, geleceği bugünden yakalayacağına inanan yenilikçi bir nesil yetiştirmek için yola çıktık. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın en önemli basamağı olan yabancı dil eğitimini önemsiyor, bilimsel, teknolojik ve kültürel gereksinimler doğrultusunda nitelikli bir eğitim sunuyoruz" dedi.

“DONANIMLI ELEMAN”

Öğrencilerin iş tecrübesine sahip olarak mezun olmalarını önemsediklerini belirten Tezcan, “Bu doğrultuda öğrencilerimizin stajlarını ALOSBİ’deki işletmelerde yapmalarını amaçlıyor, sektörün teknik ve donanımlı eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Her öğrencinin fabrikalarda yapılan üretimin bir parçası olacağını söyleyen Tezcan “İnanıyoruz ki bu donanımda bir okulun bölgemiz içerisinde yer alması, yatırımcının da bölgemizi tercih etmesini sağlayacaktır. Heyecanlı ve gururluyuz” diye konuştu.Bölgedeki diğer okullarla da iş birliğini önemsediklerini söyleyen Tezcan “Öğrencilerimizi hayatın içinde yetiştirmeyi, sanayi ile işbirliği içinde olmalarını ve topluma değer katmalarını önemsiyoruz. Üreten bir toplum olmak istiyoruz ve biliyoruz ki onların vereceği en ufak ışık, toplumu çok başka yerlere götürebilir” şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR GELECEK”

Gençlere istihdam yaratmaktan büyük keyif aldıklarını da kaydeden Tezcan, “700 kişi istihdamla devraldığımız ALOSBİ’de şimdilerde istihdam 8 binleri geçti. Daha da arttırmak istiyoruz. Bu ülkeye borcumuzu ancak böyle öderiz. Gençler ALOSBİ’yegeldiğinde burada iş bulacaklarından emin olmalı, bu bizim en büyük motivasyonumuz. İnanıyoruz ki bu okulun kapısından giren herkes için güzel bir gelecek yaratacağız” diye konuştu. TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşegül Akpak Alaca ise ilk eğitim öğretim yılınının ardından okulun ikinci yıl için şimdiden büyük ilgi gördüğünü belirterek "Okulumuz Türkiye'nin dört yanından yeni öğrencilerini bekliyor" dedi.