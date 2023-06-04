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İzmir’de LGS heyecanı

İzmir'de 53 bin 958 öğrencinin katıldığı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları ise dışarda onlar için dua etti

İzmir’de LGS heyecanı
04 Haziran 2023 Pazar 12:22

LGS kapsamındaki merkezi sınava İzmir’de 53 bin 958 kişi katıldı. Sınav, İzmir'de 652 okulda 3 bin 792 salonda yapıldı. Sınav için uzun süredir hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. İzmir Konak Gazi Ortaokulu’nda heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle merkezlere alındı. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

'ONDAN FAZLA HEYECANLIYDIM'

Sınava giren kızı Zeynep Naz’ı bekleyen Muhsin Doğrul, "Dün akşamdan beri kızımı sınava adapte etmeye çalıştım. Çok heyecanlıydı. ‘Kendi okulunda sınava girmen avantajın' dedik. Sınava geç kalmamak için saat 08.00'da geldik. Kızım avukat olmak istiyor. Çok çalıştı. Hiç boş durmadı. İnşallah emeğinin karşılığını alır" dedi.

Torununu bekleyen Nergis Zindar, "Torunum Derin Çorakçı bugün sınava giriyor. Hiç uyumadım. Ondan fazla heyecanlıydım. Çok iyi hazırlandı. İnşallah istediği hedefe ulaşır. İnşallah Kız Lisesi veya Atatürk Lisesi olur. Denemeleri çok iyi geçti. Saat 07.00'den beri buradayız. Allah bütün çocukların gönlüne göre versin" diye konuştu.

Oğlu Emir Deniz Kapkaç'ı bekleyen Tülay İmre Kapkaç ise "Son bir yılımız biraz endişeli ve hastalıklarla geçti. Ne yaptıysa razıyız. Her şeyden önce Allah doğru insan olarak yetiştirmemizi nasip etsin. Çalışsınlar ve doğru insanlar olsunlar. Oyun yazılımlarıyla ilgileniyor, tarihçi olmak istiyor. Şu anki fikriyle 20 yaşındaki fikri aynı olmayabilir" dedi.

​Sınavın ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #lgs
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