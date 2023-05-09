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Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda 60 öğrencinin eğitim almaya başlayacağını açıkladı

Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
09 Mayıs 2023 Salı 16:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde yapılan çalışmalar sonucu, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, ziyaret için gelen öğrencilerle Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Şensoy, okulun özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında yapılan projelere nitelikli eleman yetiştirmek adına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı üzerine kurulduğunu söyledi.


'60 ŞANSLI ÖĞRENCİ GELECEK'
Okulda; 'tasarım ve imalat', 'itki sistemleri' ve 'elektronik sistemler' olmak üzere 3 bölüm olduğunu anlatan Şensoy, "Her bir alana 20 öğrenci alacağız; yani toplam 60 şanslı öğrencimiz bu okula gelecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavla alacağız. Yaklaşık 3-4 gün önce basında bu okul çıkmaya başladıktan sonra öğrencilerimiz okulu gezmeye başladı. Şu anda tanımaya çalışıyorlar. Buradaki çocuklarımız okurken stajlarını savunma sanayi sektörünün önde gelen kuruluşlarında yapacak. Buradaki öğretmenlerimiz de sık sık bu sektörlere gönderip, işbaşı eğitimlerini yaptırıp akademik anlamda, mesleki anlamda kendilerini güncelleyecek. Çocuklar, bu okulda teknolojik ve akademik anlamda en üst düzeyde bilgiyle donatılacak. Mezun olduklarında herhangi bir şekilde iskan sorunu yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Çocuklar devam etmek isterlerse eğer yükseköğretime, üniversitelere onlara da ayrıca destek programları hazırlayacağız. Burada çok konforlu bir ortamda kalacaklar" diye konuştu.


Şensoy, okul inşaatının 1,5 yıl sürdüğünü belirterek, "Kampüs olarak 25 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş 'Türkiye'nin en büyük lisesi' diyebiliriz. Aynı zamanda da atölye ve laboratuvar açısından, donanım açısından 'En donanımlı okul' diyebiliriz. İnanıyoruz ki sektörde çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Çocuklar hem akademik anlamda, hem teknolojik anlamda çok yüksek bir donanıma sahip olarak buradan mezun olacak" ifadelerini kullandı.


'UZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUM'
Elmadağ Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ömer Arman Çalı (12), okulu çok beğendiğini söyleyerek, "Hayatımda gördüğüm en büyük okul. Tahmin edemeyeceğim ve bilmediğim çok şey vardı. Ben zaten büyüyünce uzayla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Uzaya çok meraklıyım, o yüzden bu okula gelmek isterim" dedi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #havacılık #uzay
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