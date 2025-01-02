Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2002-2024 yıllarında eğitim reformlarını irdeleyen "Geleceğin İnşası: Eğitim 2002-2024" adlı kitap, 15 bölümden oluşuyor. Bu bölümde, ulusal ve uluslararası politika politikalarındaki yeri ve eğitimin gelişimi ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Kitap, istatistiklerle elde edilen verilerle zenginleştirildi ve bakanlık, akademisyenler, eğitmenler ve eğitim hizmetlerinin görüşlerine yer verildi.

Eğitimde kazanımlar ve toplumsal kalkınma

Kitapta, eğitimin beşeri sermaye oluşumundaki rolüne değinildi ve eğitimdeki kullanımın ülke kalkınması üzerindeki etkisi vurgulandı. Son 22 yılda, eğitime yapılan yatırımlar ve reformların, özellikle eğitimde fırsat eşitliği ve olanakların sağlanmasında önemli kazançlar sağladığı ifade edildi. Eğitimdeki demokratikleşme, fırsat eşitliği ve kapsayıcı politikalar, bu süreçteki en önemli ekonomik faaliyetler olarak öne çıktı.

Türkiye'nin eğitim hedefleri ve 'Türkiye Yüzyılı'

Bakan Tekin, eğitimdeki eğitimin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda da devam edeceğini ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun eğitimini de kapsayacağını belirtti. Eğitimdeki gelişmelerin, Türkiye'nin ayakta durduğunda kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Tekin, eğitimdeki ilerlemenin ekonomik ve toplumsal kalkınmanın daha da güçleneceğini ifade etti.