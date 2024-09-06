9 Eylül'de okulların açılması, çocukları kadar velileri de heyecanlandırıyor. Ancak bu heyecan, her yıl artan masraflarla boğuşan veliler için giderek yerini endişeye bırakıyor.

Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, ayakkabı, çanta derken, zaten yüklü olan bütçeye bir darbe daha vuruldu: İzmir’de okul servis ücretlerine yapılan zam.

İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert'in açıkladığı gibi, yeni eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 20 zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Bu zamla birlikte, 0-3 kilometre ücreti 16 bin 560 liraya, 0-6 kilometre ücreti ise 20 bin 250 liraya çıktı. Yani, taksicilerin deyimiyle bir "indi-bindi" servisi artık neredeyse asgari ücretle yarışıyor.

Zam oranına baktığınız zaman enflasyonun altında.

Yani bu zam ne velileri ne de servisçileri mutlu etmedi.

Velilerin belini büken sadece servis ücretleri değil; okullardan istenen kayıt paraları, kitap ücretleri, temizlik katkı payları gibi kalemler de aile bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Devlet okullarının "ücretsiz" olduğu iddia edilse de, velilerin karşılaştığı bu gizli bedeller, özel okul ücretlerine yaklaşan harcamalar anlamına geliyor.

Asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir ülkede, bir çocuğu okula göndermenin maliyeti, birçok aile için içinden çıkılmaz bir sorun haline geliyor.

Veliler, devletin eğitimde sunduğu ücretsiz hizmetlerden gerçekten yararlanabilmeli. Yasalar açıkça belirtiyor: Okullar, velilerden herhangi bir ad altında para almamalı.

Ancak bu yasaları dikkate alan var mı? Ne yazık ki, ben göremiyorum.

Değerli İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Velilerin üzerindeki bu mali baskıya dur demek için harekete geçilmeli.

Okullardaki "para ver" baskısı sona ermeli.

Eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu unutmadan, ailelerin yükünü hafifletmek için gereken adımlar atılmalı.

Eğitim, sadece öğrenciler için değil, veliler için de bir sorumluluk.

Ancak bu sorumluluğun yükü ailelerin omuzlarına değil, devletin desteğine dayanmalı.