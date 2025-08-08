Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Başkanlığı ve Eğitim-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, ilçede yaşanan Arapça yemin skandalına karşı ortak basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere Arapça yemin ettirilmesinin ardından artan tepkiler, Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyuruldu.

Arapça yemin krizi bardağı taşırdı

Kemalpaşa Merkez Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen bir kursta, öğrencilere Arapça ve Türkçe ayetler okutulması ve Arapça yemin ettirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olay üzerine CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı ve Eğitim-İş Sendikası öncülüğünde, Türkiye İşçi Partisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve DİSK Emekli-Sen temsilcileri ile birlikte bir açıklama yapıldı.

Basın açıklamasında, “Laik eğitimden vazgeçmeyeceğiz” mesajı verilirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifası istendi. Katılımcılar, tarikat ve cemaat yapılarına bağlı dernek ve vakıfların okullarda kontrolsüz şekilde faaliyet göstermesine tepki gösterdi.

“Okullar tarikatların ideolojik alanı değildir”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarikat ve cemaatler okulların ideolojik faaliyet alanı değildir. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitimi’nin temeli laikliktir. Okullar, bilimsel ve kamusal eğitimin yürütüldüğü kurumlardır. Ancak bugün birçok okulda tarikatlara bağlı dernekler faaliyet göstermekte, denetimsiz kurslar açılmaktadır. Bu durum kabul edilemez.”

CHP ve Eğitim-İş yetkilileri, tüm protokollerin derhal iptal edilmesi ve bakanlığın laiklik ilkesine sıkı sıkıya uyması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte, "Bu kurslardan biri de ilçemiz Cumhuriyet İlkokulu'nda açılmıştır. Okulun önünde topluca Arapça ayetler okutulmuştur. Bu görüntüler, laik ve bilimsel eğitimin teslim alındığı algısını yaratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öğretmene ceza, müdüre aklama: "Tarafsızlık ilkesi ihlal edildi"

Açıklamanın devamında eğitimde liyakat ve tarafsızlık ilkesinin de ihlal edildiğine dikkat çekildi. Kemalpaşa Cumhuriyet Ortaokulu’nda yaşanan bir başka olayda, okul müdürü hakkında şikayette bulunan Eğitim-İş üyesi öğretmene cezalar verilirken, Eğitim-Bir-Sen üyesi olan müdür aklandı.

Öğretmenin tarafsız bir muhakkik atanması talebinin reddedildiği ve soruşturmanın aynı sendikaya bağlı başka bir kişi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Öğretmenin İzmir merkeze tayin edildiği ve çeşitli disiplin cezaları aldığı vurgulandı.

Tarikatlara karşı net uyarı: Protokoller iptal edilsin

Katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle yaptığı tüm protokolleri iptal etmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, Anayasa'da ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen laiklik ilkesine eksiksiz şekilde uymalıdır" denildi.