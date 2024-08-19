Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan trajik bir olay, gece hayatının karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır (27), eğlence mekanı çıkışında bir grup ile 'omuz atma' nedeniyle başlayan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Kavga nasıl başladı?

Gece saat 02.00 sularında meydana gelen olayda, Yazır ve bir grup arasında omuz atma bahane edilerek tartışma başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve kavgada Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır'ı darp ederek kalçasından bıçakladı.

Olayın sonrası

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltı ve tutuklama süreci

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ve Enes Bıçakcı tutuklandı. U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenaze töreni

Muhammet Yazır'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verildi.