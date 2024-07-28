Kuzey Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Sabata Mokgwabone, Orkney kasabası yakınlarındaki bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda ölenlerden birinin kadın olduğu belirtildi.

Rastgele açılan ateş sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Mokgwabone, kimliği belirsiz saldırganların yerel Besotho halkına mensup kişileri aramak amacıyla geldikleri mekanda rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırıda vurulan 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüphelier cep telefonlarını çaldı

Saldırganların mekanın kasasında bulunan paraların yanı sıra, güvenlik kamera sistemini ve bir bilardo masasını çaldıklarını kaydeden Mokgwabone, "Şüpheliler ayrıca müşterilerin cep telefonlarını çalarak olay yerinden uzaklaştılar" dedi.

Görgü tanıklarına çağrı

Tuğgeneral Mokgwabone, saldırganların kimliklerinin ve sayılarının henüz tespit edilemediğini belirterek, görgü tanıklarına yardım çağrısında bulundu.