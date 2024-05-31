Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali”nin ikinci günü de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival, 2 Haziran'a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden 20. Çocuk Filmleri Festivali’nin ikinci gününde de film gösterimleri ve atölyeler ile çocukların sanata olan ilgisi pekiştirildi.

Şanlıurfa’da çocukları kültür sanatla buluşturmayı hedefleyen 20. Çocuk Filmleri Festivali’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi tarafından gerçekleştirilen “Drama Atölyesi” ile çocukların hayal dünyalarını genişletilirken oyunculuğun temellerine yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Atölye boyunca çocuklar, yaratıcı oyunlar ve drama aktiviteleri ile eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde ikinci gününde ayrıca Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün “Tiyatro Atölyesi”nde çocuklara hem oyunculuk hem de kukla oynatımı üzerine bilgi aktardı. Çocukların keyifli vakit geçirdiği bu atölyede çocuklar hem eğlendiler hem de kukla sanatına dair önemli bilgi sahibi oldular.

Küçük sinemaseverler festivalin ikinci gününde de filmlerle buluşmaya devam etti. Festivalin ikinci gününde “Benim Tatlı Diş Perim”, “Kardeş Takımı” ve “Altın Gaga ve Macera Çetesi” filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.