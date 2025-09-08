Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada 39 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

103 hesap tespit edildi

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışmalar sonucunda 16’sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesabın tespit edildiği ifade edildi.

39 kişi hakkında işlem başlatıldı

Tespit edilen hesaplarla bağlantılı olarak 39 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklamada, bu kişilerden 10’unun gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

“Kararlılıkla sürecek”

EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: