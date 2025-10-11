Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi Ekim sonunda yapılacak. İhalenin ardından promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım’a kadar personel hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Promosyon miktarı ve alternatif talepler

Emniyet Teşkilatı Sendikası, yapılan anlaşma teklifine göre tek seferde ve peşin 270 bin TL promosyon talep etti.

Alternatif olarak sendika, 600 bin TL faizsiz kredi talebinde de bulundu.

Sendikanın diğer talepleri