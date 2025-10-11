Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi Ekim sonunda yapılacak. İhalenin ardından promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım’a kadar personel hesaplarına yatırılması planlanıyor.
Promosyon miktarı ve alternatif talepler
Emniyet Teşkilatı Sendikası, yapılan anlaşma teklifine göre tek seferde ve peşin 270 bin TL promosyon talep etti.
Alternatif olarak sendika, 600 bin TL faizsiz kredi talebinde de bulundu.
Sendikanın diğer talepleri
-
Promosyon tekliflerinin canlı yayın ile şeffaf şekilde yapılması
-
Sözleşme süresince bir kez, piyasa şartlarının altında kredi veya kredi kartı borcu yapılandırma hakkı tanınması
-
Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması ve promosyonun tek seferde peşin ödenmesi
-
Göreve yeni başlayan personelin de belirlenen promosyonu aynı şekilde alması