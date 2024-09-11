Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında paylaşılan uygunsuz görüntülerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Görüntülerde yer alan üniformalı kişinin polis memuru olduğu belirlendi ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Uygunsuz davranışlar tespit edildi

EGM’nin resmi açıklamasına göre, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde yer alan ve uygunsuz davranışlarda bulunan şahsın, polis memuru M.A. olduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kişi hakkında gereken disiplin işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.