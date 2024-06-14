EGOD Yönetimi, dernek kurucuları ve geçmiş dönem başkanlarını bir restorantta düzenlenen bir yemekte bir araya getirdi. Bu özel gece, geçmiş anıları paylaşmanın yanı sıra EGOD'un gelecek projelerini de tartışma fırsatı sundu.

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, katılımcılara derneğin yeni dönem projeleri hakkında bilgi verirken, özellikle EGOD'un dijitalleşme ve kurumsallaşma konularında yapacağı atılımları vurguladı. Torun, derneğin yeni YouTube kanalında sektöre yön verecek videoların paylaşılacağını ve nitelikli iş gücü sorununa çözüm bulmak için liseler ve üniversitelerle iş birliği yapacaklarını belirtti.

Geceye katılan EGOD kurucuları ve geçmiş dönem başkanları, 30 yıldır süregelen sektör hizmetleri ve derneğin önemini üyelerle paylaşırken, duygusal anlar yaşandı. EGOD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deniz Özçakırlar ise katılan tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, onlara gül hediye etti.

EGOD'un bir aile olma ve dayanışma ruhunu taşıdığını vurgulayan Torun, "Bizden önceki kuşakların tecrübelerinden yararlanarak yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Genç yönetim ekibi olarak, sektöre yön verecek atılımlar yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu özel etkinlik, EGOD'un sektördeki etkinliğini ve birlik ruhunu pekiştirirken, geleceğe yönelik hedeflerini de belirleme fırsatı verdi.