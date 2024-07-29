Ege Otomotiv Derneği (EGOD), ekonomik, sektörel ve finansal konulara dair perspektif sunmayı hedeflediği 'Duayen Sohbetleri' etkinliklerine Altındağ Sivil Toplum Yerleşkesi’nde başladı. İlk etkinlikte Finans Danışmanı Naim Şeref Velioğlu, “Enflasyon Döneminde Doğru Finans Yönetimi” sunumunu gerçekleştirdi.

Enflasyon döneminde finansal stratejiler

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, “Bu toplantı serisinde alanında uzman konukları ağırlayarak üyelerimize sektörel, ekonomik ve finansal anlamda katkı sunmak istiyoruz” dedi. Torun, Naim Şeref Velioğlu’nun tecrübelerinden faydalanarak zor ekonomik koşullarda doğru finansal kararlar alınabileceğine vurgu yaptı.

Naim Şeref Velioğlu'nun sunumu

Naim Şeref Velioğlu, enflasyon döneminde firmaların kusursuz bir finans yönetimine sahip olması gerektiğini belirtti. Velioğlu, “Nakit akış tablosunun ve finansal okuryazarlığın önemi büyüktür” diyen Velioğlu, işletme sahiplerinin bilanço ve bütçeleri doğru hesaplamalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, kısa vadeli borçların yönetimine özel bir önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

2025'te finansal kaynak bulmak daha zor olacak

Naim Şeref Velioğlu, 2025 yılında finansal kaynak bulmanın daha da zor olacağını belirtti. Velioğlu, “Bankaların kredi vermelerine daha fazla kısıt getirileceğini düşünüyorum. Finansman erişim 2025 yılında şimdi olduğundan çok daha zor olacak” dedi. Velioğlu, enflasyon muhasebesi ve enflasyon düzeltmesinin önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomi politikasının şart olduğunu ifade etti.

İthalat ve ihracat yapan firmalar için stratejik öneriler

Velioğlu, “Yüksek enflasyon ve kurun baskılandığı ortamda özellikle ithalat ve ihracat yapan firmaların fiyat politikaları, finans ve stok yönetimleri büyük önem taşıyor” dedi. Firmaların doğru öngörülerde bulunarak finansal stratejilerini şekillendirmeleri gerektiğini vurguladı.