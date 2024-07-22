Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, ihracatçıların son 10 ayda karşılaştığı maliyet artışları ve kur farkları konusundaki endişelerini dile getirdi. Ertuğrul, girdi maliyetlerinin yüzde 130 arttığını, döviz kurunun ise sadece yüzde 26 seviyelerinde yükseldiğini ifade etti.

Maliyet artışları ve kur farkı

Hayati Ertuğrul, ihracatçıların son 10 ayda yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, girdi maliyetlerinin %130 oranında arttığını, ancak döviz kurunun yüzde 26 seviyelerinde kaldığını belirtti. Bu durum, ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. "Bu koşullarda nasıl iş yapacağız, nasıl dışarıdan iş alıp fiyat tutturacağız?" diye soran Ertuğrul, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Asgari ücret ve işçi maliyetleri

Ertuğrul, asgari ücretin 17 bin TL olmasının işverenler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti. 8-9 yıl önce asgari ücretin 1,6 katı olan en düşük işçi emeklisinin maaşının bugünün parasıyla 27 bin TL'ye denk geldiğini belirtti. "17 bin TL’yi dolara çevirdiğimizde, üzerine yan hakları ve vergileri eklediğimizde bir işçinin maliyeti işverene 800 doları geçiyor. Mısır’da bu rakam 300 dolar civarında" diyerek, işçi maliyetlerinin yüksekliğinin şirketleri Mısır gibi düşük maliyetli ülkelere yönelttiğini söyledi.

Döviz kuru politikaları

Ertuğrul, döviz kurunun baskılanmasının iyi bir şey gibi yansıtıldığını ancak gerçekte durumun farklı olduğunu belirtti. Döviz kurunun baskılanması, ihracatçıların maliyetlerini karşılamada zorlanmasına neden oluyor. "Döviz baskılanıyor ve bu iyi bir şey gibi yansıtılıyor. Ama gerçekler öyle değil" diyen Ertuğrul, kur politikalarının ihracatçıları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Rekabet gücünün azalması

Ertuğrul, yüksek maliyetler ve baskılanan döviz kuru nedeniyle şirketlerin rekabet gücünün azaldığını belirtti. Türkiye'deki yüksek işçi maliyetlerinin, şirketleri yeni fabrikalarını Mısır gibi daha düşük maliyetli ülkelere kurmaya yönelttiğini söyledi. Bu durumun, Türkiye'nin ihracat pazarındaki payını koruma ve artırma çabalarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

EGSD'nin rolü

EGSD olarak, ihracatçıların karşılaştığı zorlukları dile getirmeye devam edeceklerini belirten Ertuğrul, bu süreçte ihracatçıların yanında olacaklarını ve sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.