Güzelbahçe’nin Çelebi Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır atıl durumda olan 'Ehlikeyf', 25 yıllığına Güzelbahçe Belediyesi’ne tahsis edildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın seçim vaatlerinden biri olan 'Ehlikeyf Etüt, Anaokulu ve Aş Evi' projesi için ilk adım atıldı.

Ehlikeyf'in yeni dönemi başlıyor

Bir zamanlar Güzelbahçe’nin en gözde mekanlarından biri olan Ehlikeyf Restaurant ve Eğlence Mekanı, yıllardır atıl durumda bekliyordu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın seçim vaatleri arasında önemli bir yere sahip olan Ehlikeyf, artık yeniden canlanacak. Başkan Günay, “Uzun zamandır atıl durumda bekleyen Ehlikeyf, prestijli projelerimizin başında gelen 'Ehlikeyf Etüt, Anaokulu ve Aş Evi'ne ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizden çıkan karar neticesinde Ehlikeyf, 25 yıllığına belediyemize tahsis edildi. Bu süreçten sonra teknik ekibimizle birlikte gereken çalışmalara yapıp projemizin çalışmalarına başlayacağız. Söz bitti, artık çalışma zamanı” dedi.

Başkan Günay’dan teşekkür mesajı

Kararın alınması ve meclisten geçmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ve Büyükşehir Meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Günay, “Ehlikeyf’in tahsisi konusunda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ve Büyükşehir meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu proje, ilçemiz için önemli bir adım olacak” diye konuştu.