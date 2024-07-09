Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Motorlu Taşıt sürücüleri kursu yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ehliyet almak isteyenler düzenlemeden nasıl etkilenecek?ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yer alan kararlar arasında 'Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Taslağı’nı hazırladı. 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre sürücü kurslarında yeni düzenlemelere gidildi.

DİREKSİYON EĞİTİM SAATLERİ DEĞİŞTİ

Sertifika sınıflarına göre kursiyerlere akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşana kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde eğitim verilecek. Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri A1 ve A2 sınıfı sertifikalar için 10 saat, B sınıfı sertifikalar için 12 saat, C ve E sınıfı sertifikalar için 25 saat, D sınıfı sertifikalar için 30 saat, F sınıfı sertifikalar için 10 saat, H (motosiklet) sınıfı sertifikalar için 10 saat ve H (otomobil) sınıfı sertifikalar için 12 saat olacak.

Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esas olacak. Her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 5’te 1’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinecek.

Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 5’de 1’i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanacak. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınacak. Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinecek.

Sürücü kurslarındaki eğitim kalitesini artırmayı ve kursiyerlerin trafiğe daha hazır hale gelmelerinin amaçlandığı yönetmelikle kurs devamlılığı teşvik ederek, sürücü adaylarının eğitimlerinin ciddiye almalarını sağlanması hedefleniyor.

İlgili yayımlanan yönetmeliğin bazı maddelerinin 6 ay sonra, bazılarının ise yayımlandığı bugün itibariyle yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Söz konusu MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'in detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz